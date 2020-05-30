В Турции впервые открыли мечети после карантина - они были закрыты 74 дня.
Об этом сообщает Укринформ.
— Двери наших мечетей вновь открываются для совместной пятничной молитвы, которую мы совершаем после перерыва 2,5 месяца... Мы также чтим память наших предков с милостью и благодарностью, — заявил глава Директората по религиозным вопросам Али Эрбаш.
Кроме того, в мечети Фатиха в Стамбуле, где Али Эрбаш прочитал небольшую проповедь, собрались около 5 тысяч человек. Для женщин было отдельно обустроено место во внутреннем дворе. Во время молитвы посетителям время от времени напоминали о необходимости соблюдать дистанцию.
Отмечается, что контроль за соблюдением мер безопасности в некоторых мечетях осуществляли с воздуха с использованием беспилотников.
Напомним, Украина и Турция начали переговоры о возобновлении авиасообщения и туристических поездок.
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В Турции впервые открыли мечети после карантина - они были закрыты 74 дня.
Об этом сообщает Укринформ.
— Двери наших мечетей вновь открываются для совместной пятничной молитвы, которую мы совершаем после перерыва 2,5 месяца... Мы также чтим память наших предков с милостью и благодарностью, — заявил глава Директората по религиозным вопросам Али Эрбаш.
Кроме того, в мечети Фатиха в Стамбуле, где Али Эрбаш прочитал небольшую проповедь, собрались около 5 тысяч человек. Для женщин было отдельно обустроено место во внутреннем дворе. Во время молитвы посетителям время от времени напоминали о необходимости соблюдать дистанцию.
Отмечается, что контроль за соблюдением мер безопасности в некоторых мечетях осуществляли с воздуха с использованием беспилотников.
Напомним, Украина и Турция начали переговоры о возобновлении авиасообщения и туристических поездок.