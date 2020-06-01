В Париже открыли для посещения площадь перед собором Парижской богоматери, которая была закрыта после пожара более года назад.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на мэрию.

Утром возле площади убрали ограждения, а после обеда ее открыли для посещения.

После пожара на площади обнаружили высокую концентрацию свинца. Благодаря очистке удалось его снизить.

Архиепископ Парижский Мишель Опет сказал, что такое событие в день Пятидесятницы, которая в этом году отмечается католиками 31 мая, является знаком и символом освобождения.

Ранее в соборе Парижской Богоматери впервые после пожара прошло богослужение.

Напомним, 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен.

Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Целыми также остались святые реликвии собора.

Также при пожаре обрушились крыша и шпиль собора. Эммануэль Макрон заявлял, что пожар стал ударом для целой нации.