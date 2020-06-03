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Картину «Неаполитанский залив» известного украинского художника-мариниста Ивана Айвазовсього продали на аукционе Sotheby's за 2,95 миллиона фунтов стерлингов (77,23 миллиона гривен).
Об этом сообщает Громадське.
Размер полотна картины достигает 208,5 сантиметра в ширину — это одна из крупнейших картин, написанных Айвазовским. Ее он создал в 1878 году.
Отмечается, что перед продажей картина находилась в частной коллекции в Германии. За право ее приобрести соревновались 16 покупателей. Стартовая цена находилась в пределах 0,8-1,2 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, что ФБР США передало Украине картину художника Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара», которая во время Второй мировой войны была похищена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась за океаном.
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Картину «Неаполитанский залив» известного украинского художника-мариниста Ивана Айвазовсього продали на аукционе Sotheby's за 2,95 миллиона фунтов стерлингов (77,23 миллиона гривен).
Об этом сообщает Громадське.
Размер полотна картины достигает 208,5 сантиметра в ширину — это одна из крупнейших картин, написанных Айвазовским. Ее он создал в 1878 году.
Отмечается, что перед продажей картина находилась в частной коллекции в Германии. За право ее приобрести соревновались 16 покупателей. Стартовая цена находилась в пределах 0,8-1,2 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, что ФБР США передало Украине картину художника Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара», которая во время Второй мировой войны была похищена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась за океаном.