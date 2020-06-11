Украинские кинотеатры могут возобновить работу уже со 2 июля.

Об этом сообщил глава подкомитета ВРУ в сфере кинематографа и рекламы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко в Telegram-канале.

Он рассказал, что об этом шла речь на встрече с министром культуры и информполитики Александром Ткаченко и здравоохранения Максимом Степановым, а также представителями кинотеатров.

«Обсудили условия открытия кинотеатров... Предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля», — отметил Павел Сушко.

По его словам, за неимением новых фильмов кинотеатры не были готовы открыться 10 июня — именно эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина.

«Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. К июлю им просто не с чем встречать зрителя. А запуститься в работу при открытии нужно сразу на всю 100% мощность — персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином. Удалось поднять этот вопрос в Минздраве. Предоставили свои предложения относительно постепенного запуска работы кинотеатров», — написал депутат.

Напомним, с 10 июня в Украине стартовал очередной этап ослабление карантина, в частности, разрешили проведение культурных мероприятий. При этом кинотеатры остаются закрытыми.