На территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» на Николаевщине впервые открылась уникальная выставка «Античные коды Украины. Сакральные реконструкции».

Как рассказали корреспонденту Укринформа авторы проекта — известные николаевские художники Владимир и Татьяна Бахтовы — речь идет о работах, изготовленных в технике гелиографити (пространственного рисования огнем исчезнувших объектов архитектуры).

«В экспозиции выставки «Античные коды Украины. Сакральные реконструкции», которая, кстати, проходит в лапидарии заповедника, полтора десятка экспонатов. И очень важно, что проходит она ни где-нибудь, а в сакральном месте, на фоне археологических ольвийских артефактов. Ведь это не просто картины — это огромные панно размером 4 на 1,5 метра, выполненные в двух техниках — гелиографити и перформанс «terra-театр». Именно это делают эту выставку уникальной», — рассказал Владимир Бахтов.

Выставка продлится все лето. Этим мероприятием художники хотят привлечь внимание властей и общественности к проблемам заповедника и создания здесь современного музея.

Гелиографити — это авторское изобретение Владимира Бахтова. Оно состоит в фотофиксации пространственного рисования огнем исчезнувших объектов архитектуры. Мастер с помощью пылающего факела воспроизводит контуры древних зданий. Благодаря установке на камере длительной выдержки, получает фото, где путь источника огня превращается в линии, соответствующие силуэтам древних архитектурных сооружений.

Чисто с технической стороны технология рисования огнем известна достаточно давно.

«Раньше Пикассо создавал картины в двухмерном пространстве. Впоследствии рисовали горизонтальные двухмерные картины. Но я добавил третье измерение, и получилось очень простое, но эффективное изобретение. Для этого нужно очень мало — факел, тряпки, спички, солярка», — рассказал мастер.

Работы Владимира Бахтова отличаются тем, что он использует только открытый огонь (а не современные электрические устройства). Второе отличие — художник изображает трехмерные архитектурные сооружения именно в тех местах, где они когда-то действительно располагались.

Эти пространственные объекты можно увидеть исключительно на фото, в реальности остается только огненный ритуал в темноте, ведь процесс происходит ночью при лунном свете. Все это придает произведениям Владимира Бахтова мистики.

«Метод гелиографити хорошо подходит именно для таких мест, как Ольвия, где, в частности, речь идет о реконструкции утраченной архитектуры. Сначала я восстанавливаю горизонтальную плоскость, а затем поднимаю на большом шесте факел и дорисовываю утраченные грани храма или любого другого античного объекта. Перед этим я обязательно изучаю документы, реконструкции архитекторов», — рассказал художник.

Вторая техника, в которой творят супруги Бахтовы, перформанс «terra-театр».

«Она заключается в том, что мы работаем с волонтерами — живыми людьми. Мы разрисовываем их натуральной глиной различных цветов, одеваем в античные наряды, и они разыгрывают пантомимные сцены из античной мифологии. То есть идет воспроизведение того или иного мифа, которое фиксируется на фото или видео», — пояснила Татьяна Бахтова.

Стоит отметить, что все работы, изготовленные в гелиографити и «terra-театр», так или иначе связанны с античными поселениями: они были созданы или в Ольвии, или в других древнегреческих городах Северного Причерноморья.

Фото из архива Бахтовых

Напомним, 22 ноября прошлого года в Выставочном зале Николаева состоялась презентация художественного проекта Владимира и Татьяны Бахтовых «Античные коды Украины. Сакральные реконструкции».