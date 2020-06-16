Исторический фильм украинского производства «Захар Беркут» (2019) покажут в Соединенных Штатах Америки и Канаде.

Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний в сфере кино Film.ua Group.

Американская компания Shout Factory купила права на показ на территории США и Канады исторического фильма украинско-американского производства «Захар Беркут».

Над созданием ленты работали компании Kinorob (FIlm.ua) и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Режиссером выступил Ахтем Сеитаблаев, сорежиссером — Джон Винн.

Премьера в Украине состоялась осенью 2019 года. После права на показ фильма были проданы в Испанию, Германию и немецкоязычную Европу и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония).

«Захар Беркут» — экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко. Действие фильма разворачивается в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на запад Украины, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Тогда несколько местных охотников — братья Беркут — тайком пробрались в лагерь, чтобы освободить пленных, за что хан решает им отомстить.

Фильм за первый уикенд показов собрал более 13 миллионов гривен.