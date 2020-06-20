Рэпер Delta Arthur выпустил новый клип на песню ММА, в которой рассказал историю своего рождения и жизни в Николаеве.

Видеоклип размещен на YouTube-каналу elevator.

В своей новой работе рэпер рассказывает свою личную историю.

— Все, что происходит на экране, слышно в музыке, на 100% реально. Я родом из Николаева. Всю жизнь меня окружали торговцы наркотиками, грабители и другие представители криминала. Но это вдохновляло и побуждало к действию, — говорит артист.

Отметим, что рэпер выступает режиссером клипов пупулярной рэп-исполнительны Alyona Alyona. Один из них за первые шесть дней публикации набрал более 1 миллиона просмотров в YouTube. Он также экранизировал хит Niletto «Любимка».

В частности, Delta Arthur стал известным в родном городе тем, что опубликовал видеозапись, где он курит якобы марихуану на балконе здания Николаевского городского совета.

После открытия уголовного дела рэпер все-таки удалил скандальный видеоролик, объяснив, что он на самом деле не курил марихуану и попросту хотел пошутить.