|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|+25 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|04:46
|Заход солнца:
|21:13
|Температура завтра:
|+28 C°
Рэпер Delta Arthur выпустил новый клип на песню ММА, в которой рассказал историю своего рождения и жизни в Николаеве.
Видеоклип размещен на YouTube-каналу elevator.
В своей новой работе рэпер рассказывает свою личную историю.
— Все, что происходит на экране, слышно в музыке, на 100% реально. Я родом из Николаева. Всю жизнь меня окружали торговцы наркотиками, грабители и другие представители криминала. Но это вдохновляло и побуждало к действию, — говорит артист.
Отметим, что рэпер выступает режиссером клипов пупулярной рэп-исполнительны Alyona Alyona. Один из них за первые шесть дней публикации набрал более 1 миллиона просмотров в YouTube. Он также экранизировал хит Niletto «Любимка».
В частности, Delta Arthur стал известным в родном городе тем, что опубликовал видеозапись, где он курит якобы марихуану на балконе здания Николаевского городского совета.
После открытия уголовного дела рэпер все-таки удалил скандальный видеоролик, объяснив, что он на самом деле не курил марихуану и попросту хотел пошутить.
|
Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступіКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!Станислав Мартиросов
Рэпер Delta Arthur выпустил новый клип на песню ММА, в которой рассказал историю своего рождения и жизни в Николаеве.
Видеоклип размещен на YouTube-каналу elevator.
В своей новой работе рэпер рассказывает свою личную историю.
— Все, что происходит на экране, слышно в музыке, на 100% реально. Я родом из Николаева. Всю жизнь меня окружали торговцы наркотиками, грабители и другие представители криминала. Но это вдохновляло и побуждало к действию, — говорит артист.
Отметим, что рэпер выступает режиссером клипов пупулярной рэп-исполнительны Alyona Alyona. Один из них за первые шесть дней публикации набрал более 1 миллиона просмотров в YouTube. Он также экранизировал хит Niletto «Любимка».
В частности, Delta Arthur стал известным в родном городе тем, что опубликовал видеозапись, где он курит якобы марихуану на балконе здания Николаевского городского совета.
После открытия уголовного дела рэпер все-таки удалил скандальный видеоролик, объяснив, что он на самом деле не курил марихуану и попросту хотел пошутить.