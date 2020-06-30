Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что Cirque du Soleil, основанный в канадском Монреале, назвал причиной своего банкротства «огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19». Компания намерена реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

Так, 3 месяца назад Cirque du Soleil временно приостановил производство своих шоу, в том числе шести в Лас-Вегасе. Также в компании планировали около 10 концертов по всему миру.

Цирк объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих крупнейших спонсоров, в том числе из многонациональных частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады на 420 миллиона долларов. Предполагается, что это предложение станет отправной точкой в аукционе для привлечения других участников.

Компания также получила новое финансирование в размере 300 миллионов долларов для «поддержания успешного перезапуска, оказание помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil и принятие определенных обязательств перед компанией».

Сообщается, что Cirque имеет долгов почти на 1 миллиард долларов. Кроме того, производство шоу остается приостановленным. Чтобы остановить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3500 своих сотрудников.

— В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании, — сказал генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр.

Cirque du Soleil основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк известный отказом от участия животных в спектаклях и своими шоу, в которых цирковая мастерство сочетается с хореографией.