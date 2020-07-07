Режиссер Дэвид Линч опубликовал еще один сюрреалистический короткометражный фильм из своего архива — ленту «THE 3Rs».

Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.

Продолжительность черно-белого ролика — 1,5 минуты. В нем фигурируют, в том числе, резиновая утка и человек с молотком. Видеоряд сопровождается звуками жужжания насекомых и визга свиньи.

Этот фильм использовался в качестве трейлера Венского кинофестиваля 2011 года.

Напомним, режиссер Елена Андрейчева, которая родилась в Киеве, вместе с американкой Кэрол Дисингер стали обладательницами премии «Оскар» в номинации «Лучший короткий документальный фильм».