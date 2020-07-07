В издательстве «Vivat» считают нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, который добивается запрета книги «Дело Василия Стуса».

Об этом сообщает пресс-служба издательства.

— 10 июля может быть объявлено судебное решение — своеобразный «приговор» свободе слова и науке. В случае проигрыша мы будем подавать апелляцию, ведь ни автор, ни издательство Vivat не нарушали закон, нормы морали и тем более чьи личные неимущественные права. Доказать это важно для нас. В то время, когда Виктор Медведчук «защищает свои честь, достоинство и деловую репутацию», мы защищаем право общества на поиск исторической правды. Мы уверены: требования Виктора Медведчука - это неприкрытая попытка прямого давления на свободу слова и печати в Украине, яркое проявление борьбы с инакомыслием. Вообще этот процесс выглядит как второй суд над Стусом. Господин Медведчук в свое время этот процесс проиграл. Мы намерены отстоять свою позицию до конца и готовы в случае необходимости дойти до Европейского суда по правам человека, — заявила гендиректор «Vivat» Юлия Орлова.

10 июля в 10:00 в Дарницком районном суде Киева состоится заседание по иску Медведчука против журналиста и историка Вахтанга Кипиани и «Vivat».

Напомним, 2 октября, суд начал рассмотрение дела по иску народного депутата Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», кума российского президента Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани с требованием запретить книгу последнего «Дело Василия Стуса».