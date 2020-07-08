Во вторник, 7 июля, на кладбище Лаурентино в Риме похоронили знаменитого композитора Эннио Морриконе.

Об этом сообщает ANSA.

По данным издания, на похоронах композитора присутствовала только его жена Мария, дети и внуки. Морриконе похоронили в могиле родственника из-за отсутствия фамильного склепа.

Во время прощания с композитором звучал его саундтрек для фильма Миссия.

Скончался легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе 6 июля. Оскароносному автору самых известных саундтреков был 91 год.