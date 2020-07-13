Стриминговый сервис Netflix купил права на экранизацию повести «Телефон мистера Харригана» из нового сборника Стивена Кинга.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.

«Телефон мистера Харригана» входит в сборник «Если оно кровоточит». Сюжет повести завязан вокруг дружбы мальчика по имени Крэйг и пожилого соседа мистера Харригана. Мальчик в знак благодарности за мелкую помощь покупает Харригану мобильный телефон, а после смерти соседа кладет его к нему в гроб, что должно позволить друзьям продолжить общение.

Известно, что продюссером проекта выступит Райан Мерфи, создавший сериалы «Хор», «Американская история ужасов», а также Джейсон Блум, известный работой над фильмами «Человек-невидимка». Режиссером фильма станет Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса»).

Кроме упомянутой повести в сборник вошли три других произведения, права на два из них также выкуплены: экранизацией повести «Крыса» займется актер Бен Стиллер, а «Жизнь Чака» экранизирует американский кинорежиссер Даррен Аронофски. Что касается повести «Если оно кровоточит», давшей название всему сборнику, то вероятно, права на нее также были выкуплены.