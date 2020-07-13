Стриминговый сервис Netflix купил права на экранизацию повести «Телефон мистера Харригана» из нового сборника Стивена Кинга.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.
«Телефон мистера Харригана» входит в сборник «Если оно кровоточит». Сюжет повести завязан вокруг дружбы мальчика по имени Крэйг и пожилого соседа мистера Харригана. Мальчик в знак благодарности за мелкую помощь покупает Харригану мобильный телефон, а после смерти соседа кладет его к нему в гроб, что должно позволить друзьям продолжить общение.
Известно, что продюссером проекта выступит Райан Мерфи, создавший сериалы «Хор», «Американская история ужасов», а также Джейсон Блум, известный работой над фильмами «Человек-невидимка». Режиссером фильма станет Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса»).
Кроме упомянутой повести в сборник вошли три других произведения, права на два из них также выкуплены: экранизацией повести «Крыса» займется актер Бен Стиллер, а «Жизнь Чака» экранизирует американский кинорежиссер Даррен Аронофски. Что касается повести «Если оно кровоточит», давшей название всему сборнику, то вероятно, права на нее также были выкуплены.
Стриминговый сервис Netflix купил права на экранизацию повести «Телефон мистера Харригана» из нового сборника Стивена Кинга.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.
«Телефон мистера Харригана» входит в сборник «Если оно кровоточит». Сюжет повести завязан вокруг дружбы мальчика по имени Крэйг и пожилого соседа мистера Харригана. Мальчик в знак благодарности за мелкую помощь покупает Харригану мобильный телефон, а после смерти соседа кладет его к нему в гроб, что должно позволить друзьям продолжить общение.
Известно, что продюссером проекта выступит Райан Мерфи, создавший сериалы «Хор», «Американская история ужасов», а также Джейсон Блум, известный работой над фильмами «Человек-невидимка». Режиссером фильма станет Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса»).
Кроме упомянутой повести в сборник вошли три других произведения, права на два из них также выкуплены: экранизацией повести «Крыса» займется актер Бен Стиллер, а «Жизнь Чака» экранизирует американский кинорежиссер Даррен Аронофски. Что касается повести «Если оно кровоточит», давшей название всему сборнику, то вероятно, права на нее также были выкуплены.