На лондонских онлайн-торгах аукционного дома Сhristie's более чем за £17 млн (больше 22 миллионов долларов) была продана картина «Триумфальная арка» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

Об этом в своем Twitter сообщает аукционный дом Сhristie’s.

Картина стала топ-лотом онлайн-торгов аукционного дома Сhristie’s в Лондоне. Отмечается, что оценочная стоимость полотна не превышала £9,5 млн ($12 млн).

На полотне изображено дерево на фоне из сине-зеленых листьев каштана. Так художник передавал ощущение гармонии, единения и целостности. На сайте аукционного дома указывается, что художник изобразил каштан и сумел «запечатлеть его сущность».