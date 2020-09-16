Певица Мадонна рассказала, что снимет фильм о своей жизни и карьере. Он станет ее третьей режиссерской работой.

Об этом сообщает BBC News.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #screenplay #diablocody #jamesbaldwin Публикация от Madonna (@madonna)10 Сен 2020 в 2:08 PDT

По данным издания, фильм расскажет о карьерном росте певицы «в мире мужчин». По сценарию, будет показан ее путь из трущоб Нью-Йорка к мировой славе. Сама звезда сказала, что фильм будет посвящен музыке: «Музыка поддерживала меня, а искусство помогало мне жить».

Сроки кастинга или производства фильма пока не объявлены, но сценарий уже писать начали.

Проект, у которого пока нет названия, станет третьим режиссерским опытом Мадонны после “Грязи и мудрости” в 2008 году и «МЫ. Верим в любовь”» 2011-го. Последний фильм провалился в прокате, заработав всего $2 млн при бюджете в $11 млн, кроме того его разгромили критики.

Однако, подчеркивается, что рок- и поп-биографические фильмы в последнее время пользуются огромным успехом — например, посвященные Элтону Джону и Фредди Меркьюри.

Фильм Мадонны будет снимать кинокомпания Universal Pictures.