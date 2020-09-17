Триллер американского режиссера Кристофера Нолана «Тенет» пересек границу в 200 млн долл кассовых сборов по всему миру.

Это первая кинолента с большой премьерой со времен карантина, сообщает издание CNBC.

Создатели кинофильма решили выпустить его для проката в кинотеатрах, несмотря на карантин во многих странах мира.

Сейчас кассовые сборы уже перекрыли расходы на его создание ─ около 207 млн долл. против 200 млн. Но фильм, еще нельзя назвать «прибыльным», поскольку на его рекламу также потратили много денег.

Сейчас американские сборы составляют 29,5 млн долл международные ─ 177,5.

Пока вопрос окончательного собрания «Тенет» остается открытым, студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры фильма «Чудо-Женщина 1984» со 2 октября на 25 декабря 2020 года.