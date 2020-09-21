Украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение со стриминговой платформой Netflix.

Об этом сообщает FILM.UA Group.

Отмечается, что обе студии получили от Netflix высокий статус — GOLD.

«Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн рады объявить о присоединении к Netflix Post Partner Program для дубляжа на украинском языке», — говорится в сообщении.

Ранее крупнейшая в мире стриминговая платформа Netflix подписала договор о партнерстве с российским медиахолдингом Национальная Медиа Группа (НМГ).