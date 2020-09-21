Украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение со стриминговой платформой Netflix.
Об этом сообщает FILM.UA Group.
Отмечается, что обе студии получили от Netflix высокий статус — GOLD.
«Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн рады объявить о присоединении к Netflix Post Partner Program для дубляжа на украинском языке», — говорится в сообщении.
Ранее крупнейшая в мире стриминговая платформа Netflix подписала договор о партнерстве с российским медиахолдингом Национальная Медиа Группа (НМГ).
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Украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение со стриминговой платформой Netflix.
Об этом сообщает FILM.UA Group.
Отмечается, что обе студии получили от Netflix высокий статус — GOLD.
«Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн рады объявить о присоединении к Netflix Post Partner Program для дубляжа на украинском языке», — говорится в сообщении.
Ранее крупнейшая в мире стриминговая платформа Netflix подписала договор о партнерстве с российским медиахолдингом Национальная Медиа Группа (НМГ).