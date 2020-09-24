Об этом комитет сообщил в Facebook.

События фильма происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. Эти территории вновь подконтрольные Киеву, но непригодны для жизни. Тогда там рождается новая любовь.

Все актеры фильма — непрофессиональные. В частности, в съемках принимали участие бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Фильм снимали в Мариуполе и Киеве. Частично съемки «Атлантиды» профинансировало государство.

Фильм «Атлантида» уже собрал кучу международных наград. Сначала его заметили на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты», затем он получил четыре Гран-при и его показали более чем на 50 фестивалях. В конце концов, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. В широкий украинский прокат лента выйдет 5 ноября.

Напомним, американская академия кинематографических искусств и наук ввела новые правила отбора для получения номинации «Лучший фильм», которые направлены на борьбу с расовой/сексуальной/этнической/половой дискриминацией.