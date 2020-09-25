Об этом заявил президент лиги Хорхе Кастанейра, цитирует Extra.

По его словам, сейчас говорить о возможных датах проведения карнавала слишком рано. Проведение шествия зависит от дат получения вакцины от коронавируса и проведения иммунизации.

— Это не отмена, а перенос сроков и поиск решения. В феврале парад провести нельзя, — заявил Кастанейра.

Карнавал в Рио-де-Жанейро — ежегодный карнавал, который происходит в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Он состоит из двух частей: народный карнавал стихийно проходит по улицам и площадям города, официальный — это соревнования бразильских школ самбы.

Карнавалы проходят в течение пяти дней и завершаются за 40 дней до Пасхи. Ближайшее мероприятие должно было состояться с 12 по 17 февраля 2021 года. Ежегодно на карнавал прибывает более миллиона туристов из разных стран мира.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в США отменили ежегодный фестиваль независимого искусства Burning Man.