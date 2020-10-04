В Роттердаме завершили строительство фондохранилища художественного Музея Бойманса — ван Бёнингена. Это фондохранилище, высота которого составляет 40 метров, станет первым открытым для публики в мире.

Разработка принадлежит нидерландской архитектурной студии MVRDV, известной своим проектом крытого рынка в Роттердаме, пишет Bird in Flight.

Вся коллекция учреждения будет собрана в одном здании впервые с 1935 года. Посещение музея станет новым опытом: помимо более 150 тысяч экспонатов здесь можно будет посмотреть комнаты реставрации и хранения, а также выйти на озелененную крышу с рестораном. У посетителей будет возможность увидеть хранилище музея и процесс работы реставраторов. Сейчас в здании завершают оформление интерьеров и готовят коллекцию к переезду.

Экспонаты разделили не по периодам и стилям, как в обычных музеях, а по материалам, из которых они сделаны: металл, пластик, органика, неорганика и бумага. Это позволит создать оптимальные условия хранения.

На крыше хранилища высадили 75 деревьев На озелененной крыше откроется ресторан

Открыть хранилище для посетителей планируют осенью 2021-го. На предварительное открытие для жителей Роттердама в сентябре этого года все 7,5 тысячи бесплатных билетов были разобраны за три часа.