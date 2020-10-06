Группа итальянских исследователей обнаружила неповрежденные клетки мозга у 25-летнего человека, который погиб во время извержения вулкана Везувий почти 2 тысячи лет назад.
Об этом сообщает CNN.
Эксперты изучали останки человека, впервые обнаруженого в 1960-х годах в Геркулануме, когда сделали это открытие. Погибшего нашли лицом вниз на деревянной кровати в здании, которое, возможно, была посвящено поклонению императору Августу.
В 2018 году криминалистический антрополог Пьер Паоло Петронэ увидел «стекловидный материал, светящийся изнутри черепа» во время исследования останков.
Впоследствии ученые доказали, что «свечение» появилось из-за процесса витрификации из-за высокой температуры и быстрого охлаждения.
— Мозг через воздействие горячего вулканического пепла должен был сначала стать жидким, а затем немедленно превратиться в стекловидный материал из-за быстрого охлаждения отложений вулканического пепла, — пояснил ученый.
После дальнейшего анализа команда обнаружила клетки в стеклообразном мозге, которые «невероятно хорошо сохранились». Также исследователи обнаружили неповрежденные нервные клетки в спинном мозге, который также поддался витрификации.
Напомним, археологи обнаружили в Помпеях старинную закусочную, или термополию. Яркие фрески, когда-то украшавшие прилавок, находились под пеплом 2000 лет.
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Группа итальянских исследователей обнаружила неповрежденные клетки мозга у 25-летнего человека, который погиб во время извержения вулкана Везувий почти 2 тысячи лет назад.
Об этом сообщает CNN.
Эксперты изучали останки человека, впервые обнаруженого в 1960-х годах в Геркулануме, когда сделали это открытие. Погибшего нашли лицом вниз на деревянной кровати в здании, которое, возможно, была посвящено поклонению императору Августу.
В 2018 году криминалистический антрополог Пьер Паоло Петронэ увидел «стекловидный материал, светящийся изнутри черепа» во время исследования останков.
Впоследствии ученые доказали, что «свечение» появилось из-за процесса витрификации из-за высокой температуры и быстрого охлаждения.
— Мозг через воздействие горячего вулканического пепла должен был сначала стать жидким, а затем немедленно превратиться в стекловидный материал из-за быстрого охлаждения отложений вулканического пепла, — пояснил ученый.
После дальнейшего анализа команда обнаружила клетки в стеклообразном мозге, которые «невероятно хорошо сохранились». Также исследователи обнаружили неповрежденные нервные клетки в спинном мозге, который также поддался витрификации.
Напомним, археологи обнаружили в Помпеях старинную закусочную, или термополию. Яркие фрески, когда-то украшавшие прилавок, находились под пеплом 2000 лет.