На торговой площадке Prozorro.Sale впервые выставлены полотна украинских художников.
Об этом сообщается на сайте площадки.
«Догоняем Sotheby’s? Впервые на аукционы Prozorro. Продажи выставили необычайные полотна украинских художников: «Хутор» Сергея Васильковского и «Девушка в белом костюме» Лазаря Воловика», — отметили в Prozorro.Продажи.
Основали этот проект Национальная Электронная Биржа и Международный фонд «Империя искусств».
Как отметила генеральный директор Фонда Юлия Коломиец, прозрачная система электронных аукционов выбрана не просто так.
— Через Prozorro. Продажи уже реализовано лотов на сумму 30 млрд грн, а участие в торгах приняли более 22 тысяч человек. Кроме того, мы видим, что именно в этой системе есть хорошая конкуренция, которая соответственно влияет на цену продажи. Уверены, что на прозрачном аукционе государственного значения нам удастся продать эти произведения искусства по лучшей цене, — отметила она.
Prozorro.Продажи — это государственное предприятие, которое администрирует электронную систему аукционов, предназначенную для продажи государственного имущества. В отличие от площадки Prozorro, которая специализируется на электронных закупках, специализация Prozorro. Продажи — электронные продажи.
Чтобы принять участие, покупатель должен зарегистрироваться на любой из подключенных к системе Площадок. Информация об объявленных электронных торгах идентична на всех Площадках.
Национальная электронная биржа работает на украинском рынке электронных торгов с 2014 года и является его лидером.
НЭБ предоставляет комплексные услуги от подбора объекта, его изучения и планирование стратегии участия в аукционе.
Сергей Васильковский — выдающийся украинский художник-пейзажист конца XIX — начала ХХ веков (1854-1917 гг.). Из почти 3000 картин, которые Васильковский написал и завещал Украине, основная масса была уничтожена или потеряна в годы Второй мировой войны.
Лазарь Воловик — один из типичных представителей Парижской школы, который родился в г. Кременчуг Полтавской области и уже с 19 лет жил в Париже (1902 −1977 гг.). Работал бок о бок с такими мастерами, как Марк Шагал, Осип Цадкин, Хаим Сутин в парижском «Ля рюш». Посмертно его работы были представлены на многих выставках: в музее Жакмар-Андре, в Большом дворце, de la Rose-Croix. Эпиграфом ко всей жизни, а главное к искусству художника может быть поставлена его фраза: «Я жил так, как я хотел!».
Ранее сообщалось, что молодежная организация художников Southgdetto больше года в рамках стрит-арт проекта раскрашивает стены зданий Николаева. Всего в городе таких работ уже пять.
На торговой площадке Prozorro.Sale впервые выставлены полотна украинских художников.
Об этом сообщается на сайте площадки.
«Догоняем Sotheby’s? Впервые на аукционы Prozorro. Продажи выставили необычайные полотна украинских художников: «Хутор» Сергея Васильковского и «Девушка в белом костюме» Лазаря Воловика», — отметили в Prozorro.Продажи.
Основали этот проект Национальная Электронная Биржа и Международный фонд «Империя искусств».
Как отметила генеральный директор Фонда Юлия Коломиец, прозрачная система электронных аукционов выбрана не просто так.
— Через Prozorro. Продажи уже реализовано лотов на сумму 30 млрд грн, а участие в торгах приняли более 22 тысяч человек. Кроме того, мы видим, что именно в этой системе есть хорошая конкуренция, которая соответственно влияет на цену продажи. Уверены, что на прозрачном аукционе государственного значения нам удастся продать эти произведения искусства по лучшей цене, — отметила она.
Prozorro.Продажи — это государственное предприятие, которое администрирует электронную систему аукционов, предназначенную для продажи государственного имущества. В отличие от площадки Prozorro, которая специализируется на электронных закупках, специализация Prozorro. Продажи — электронные продажи.
Чтобы принять участие, покупатель должен зарегистрироваться на любой из подключенных к системе Площадок. Информация об объявленных электронных торгах идентична на всех Площадках.
Национальная электронная биржа работает на украинском рынке электронных торгов с 2014 года и является его лидером.
НЭБ предоставляет комплексные услуги от подбора объекта, его изучения и планирование стратегии участия в аукционе.
Сергей Васильковский — выдающийся украинский художник-пейзажист конца XIX — начала ХХ веков (1854-1917 гг.). Из почти 3000 картин, которые Васильковский написал и завещал Украине, основная масса была уничтожена или потеряна в годы Второй мировой войны.
Лазарь Воловик — один из типичных представителей Парижской школы, который родился в г. Кременчуг Полтавской области и уже с 19 лет жил в Париже (1902 −1977 гг.). Работал бок о бок с такими мастерами, как Марк Шагал, Осип Цадкин, Хаим Сутин в парижском «Ля рюш». Посмертно его работы были представлены на многих выставках: в музее Жакмар-Андре, в Большом дворце, de la Rose-Croix. Эпиграфом ко всей жизни, а главное к искусству художника может быть поставлена его фраза: «Я жил так, как я хотел!».
Ранее сообщалось, что молодежная организация художников Southgdetto больше года в рамках стрит-арт проекта раскрашивает стены зданий Николаева. Всего в городе таких работ уже пять.