На торговой площадке Prozorro.Sale впервые выставлены полотна украинских художников.

Об этом сообщается на сайте площадки.

«Догоняем Sotheby’s? Впервые на аукционы Prozorro. Продажи выставили необычайные полотна украинских художников: «Хутор» Сергея Васильковского и «Девушка в белом костюме» Лазаря Воловика», — отметили в Prozorro.Продажи.

Основали этот проект Национальная Электронная Биржа и Международный фонд «Империя искусств».

Как отметила генеральный директор Фонда Юлия Коломиец, прозрачная система электронных аукционов выбрана не просто так.

— Через Prozorro. Продажи уже реализовано лотов на сумму 30 млрд грн, а участие в торгах приняли более 22 тысяч человек. Кроме того, мы видим, что именно в этой системе есть хорошая конкуренция, которая соответственно влияет на цену продажи. Уверены, что на прозрачном аукционе государственного значения нам удастся продать эти произведения искусства по лучшей цене, — отметила она.

Prozorro.Продажи — это государственное предприятие, которое администрирует электронную систему аукционов, предназначенную для продажи государственного имущества. В отличие от площадки Prozorro, которая специализируется на электронных закупках, специализация Prozorro. Продажи — электронные продажи.

Чтобы принять участие, покупатель должен зарегистрироваться на любой из подключенных к системе Площадок. Информация об объявленных электронных торгах идентична на всех Площадках.

Национальная электронная биржа работает на украинском рынке электронных торгов с 2014 года и является его лидером.

НЭБ предоставляет комплексные услуги от подбора объекта, его изучения и планирование стратегии участия в аукционе.

Сергей Васильковский — выдающийся украинский художник-пейзажист конца XIX — начала ХХ веков (1854-1917 гг.). Из почти 3000 картин, которые Васильковский написал и завещал Украине, основная масса была уничтожена или потеряна в годы Второй мировой войны.

Лазарь Воловик — один из типичных представителей Парижской школы, который родился в г. Кременчуг Полтавской области и уже с 19 лет жил в Париже (1902 −1977 гг.). Работал бок о бок с такими мастерами, как Марк Шагал, Осип Цадкин, Хаим Сутин в парижском «Ля рюш». Посмертно его работы были представлены на многих выставках: в музее Жакмар-Андре, в Большом дворце, de la Rose-Croix. Эпиграфом ко всей жизни, а главное к искусству художника может быть поставлена его фраза: «Я жил так, как я хотел!».

Ранее сообщалось, что молодежная организация художников Southgdetto больше года в рамках стрит-арт проекта раскрашивает стены зданий Николаева. Всего в городе таких работ уже пять.