В Николаеве отменили презентацию книги «Сто слов об Андрее Антонюке», которая должна была состояться 11 октября.

Об этом сообщил один из инициаторов издательского проекта Тарас Креминь.

Он отметил, что презентацию пришлось отложить из-за роста случаев коронавирусной инфекции в Николаеве. Дату и время мероприятия организаторы пообещали сообщить позже.

Как сообщалось, книга является издательским проектом «Благотворительного фонда Андрея Антонюка» и ОО «Николаевщина — надежный партнер».

Композиционно книга состоит из вступительной статьи кандидата филологических наук Тараса Креминя, собственно воспоминаний, отдельных публикаций в медиа, а также записей из книг отзывов на выставках художника. При этом, важная составляющая — галерея репродукций картин и зарисовок Антонюка 1963-2013 годов, часть из которых публикуется впервые. Помимо этого, в книге собрано до 1000 фото.

Также в книги размещены копии документов о присвоение звания лауреата Государственной премии Украины имени Тараса. Шевченко.

Среди соавторов международного проекта народные художники Украины Иван Марчук и Феодосий Гуменюк. Также в книге опубликованы воспоминания журналиста Голубовского, который был инициатором первой выставки Антонюка в редакции одесской газеты «Комсомольское знамя» (1967), организатора «квартирников» в Одессе и Москве, коллекционера и галерейщика из Великобритании Асриева, всемирно известного журналиста, главного редактора журнала «Огонек» Коротича, главы Комитета по присуждению Национальных премий Украины имени Тараса Шевченко Макарова и многих других.

Помимо этого, отдельный блок статей написано учредителями благотворительного фонда Андрея Антонюка: народным депутатом Украины VII созыва, главой Николаевской ОГА (2014-2016) Вадимом Мериковим, директором Судостроительного завода «Океан» Василием Капацыной, художником Антонюком, заслуженным журналистом Украины, начальником отдела информационного обеспечения Николаевского городского совета Хоржевской, главой Николаевского общества еврейской культуры Гольденбергом и художником Бахтовым.

Андрей Данилович Антонюк (1943 — 2013) — украинский живописец. Родился в Богополе (ныне город Первомайск). Детство провел на живописных берегах реки Синюхи. Окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова. В 1970 году стал членом Национального союза художников Украины, а на следующий год переехал в Николаев. В 1989 году Андрею Антонюку присвоили звание «Заслуженный художник УССР». В 1994 году получил Государственную премию Украины им. Тараса Шевченко за серию картин: «Митрополит Иларион», «Феофан Прокопович», «Поклонение земле и водам», «Богопольськая Мадонна», «Разговор с Вселенной» мастер. В 1996 году - Почётный горожанин Николаева, в 2006 - Человек года (Николаев), а в 2007 году получил звание «Народный художник Украины».

Напомним, что в Николаевской облгосадминистрации создали комитет, который будет присваивать областную премию народного художника Украины Андрея Антонюка.