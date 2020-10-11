В Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина открылась выставка уникальных микроминиатюр Владимира Казаряна «Восьмое чудо света».

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Владимир Казарян мастер микроминиатюр во втором поколении. Он увлекся таким видом искусства еще в юности, наблюдая за работой отца.

Директор музея Сергей Росляков еще в юности познакомился с работами Казаряна-старшего.

— Из всех фамилий, которые были, я запомнил только одну. Это была фамилия Эдуарда Казаряна, потому что самый удивительный экспонат был его. Это был огромный поезд, с большим количеством вагонов на человеческом волосе — целый состав, — рассказал он.

Владимир Казарян привез в Николаев 36 экспонатов, большинство из них новые. На выставке представлены самые маленькие в мире шедевры микроминиатюрного искусства.

Посетители имеют возможность оценить филигранные работы: скульптуру Мерилин Монро, размещенную на торце волоса; караван верблюдов в игольном ушке, подкованную блоху, зоопарк в волосе, микрокамею «Лик Иисуса Христа» на рисовом зерне; Шварценеггера, играющего бицепсами, на маковом зернышке; слонов-эквилибристов, которые балансируют на человеческом волосе, вставленном в ушко швейной иглы; микрофигурки семи женщин-толстушек, подиумом для которых служит рисовое зернышко, кружева из одной сотой человеческого волоса и многое другое.

Экспозиция будет представлена до конца октября с 9 до 17:30.

Напомним, в Николаевском областном краеведческом музее «Старофлотские казармы» в рамках проекта «Выставка одного предмета» презентовали новую локацию — артефакты из раскопок городища белозерской культуры «Дикий Сад».