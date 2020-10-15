На аукционе в Нью-Йорке за 9,98 миллиона долларов США был продан сборник «Первое фолио» Шекспира.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

Книга 1623 года стала первым сборником британского поэта после его смерти.

В мире сохраняются 235 его копий, но только незначительная часть находится в частных коллекциях.

В 2001 года другая копия «Первого фолио» была продана на аукционе за 6,1 млн долларов США.

Как известно, «Первое фолио» - однотомное издание 1623 года, в которое впервые вошли почти все пьесы Уильяма Шекспира. Под редакцией актеров Джона Геминга и Генри Кондела, которые работали в шекспировской труппе. Содержит 36 пьес Шекспира.