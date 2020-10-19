В Николаеве сняли музыкальный комедийный мини-фильм «Красный трактор» на предвыборную тематику.

Фильм опубликовал сценарист-режиссер, директор телеканала «Март» Юрий Тазарачев, который является автором идеи и постановщиком «Красного трактора».

Фото ТРК "Март" Фото ТРК "Март" Фото ТРК "Март"

В мини-фильме повествуется о команде политических технологов, которые предлагают разным кандидатам на пост Николаевского городского головы свои услуги и идеи. Комедийный клип является пародией на композицию «Красный бархат» группы «Коррупция».

— «Красный трактор» кандидатская предвыборная — это даже не песня, это комедийный музыкальный мини-фильм из политической жизни любого города. Если есть политики, то всегда найдутся креативщики, готовые снять им предвыборный ролик, — прокомментировал Юрий Тазарачев.

В съемках ролика приняли участие четверо кандидатов на пост николаевского городского головы: действующий мэр Николаева, представитель партии «Пропозиція» Александр Сенкевич, кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская, кандидат от партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров, кандидат от партии «Миколаївці» Александр Садыков. Также в фильме снялся лидер избирательного списка партии «Миколаївці» в Николаевский городской совет Игорь Дятлов.

Александр Сенкевич/Фото ТРК "Март" Татьяна Домбровская/Фото ТРК "Март" Юрий Гранатуров/Фото ТРК "Март"

Александр Садыков/Фото ТРК "Март" Игорь Дятлов/Фото ТРК "Март"

Кроме того, в съемках участвовали известные николаевские комики, блогеры, артисты и другие публичные личности.

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