Украинский народ продолжает бороться за право знать свою историю — настоящую, а не системно фальсифицированную государством-агрессором со всеми ее мифами и сокрытием правды.

Об этом Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний написал в Facebook, комментируя решение суда о запрете издания и распространения книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса».

— Общество вынуждено противостоять посягательству на свободу слова, как на основополагающее право человека, без которого невозможна правовая страна, в которой мы все стремимся жить, — считает Епифаний.

По его мнению, справедливость этого утверждения доказывает резонансное решение суда о запрете книги «Дело Василия Стуса».

— В эти дни каждый, кто защищает правдивую украинскую историю и память о Василии Стусе, откликается на призыв великого поэта и диссидента: «Все, кто против диктатуры, — встаньте!». Реакцией на вчерашнее решение суда украинский народ доказывает: тирания Советского Союза больше никогда не будет места в нашем демократическом независимом государстве, как бы этого не хотели и не домогались советские адепты. А правда об их недостойной деятельности уже хорошо известна и будет распространяться и дальше — ее невозможно заключить в тюрьму, запретить или обречь на несправедливую смерть. Мы неоднократно были свидетелями, как украинскую историю замалчивали, изменяли, маскировали. В частности, как искажали историю нашей Церкви. Но правда всегда побеждает, она является тем светом, который преодолевает любую тьму. Более того, чем тщательнее ее пытаются скрыть, тем более яркой и очевидной она становится. Именно поэтому светлая память о Стусе всегда будет жить в украинском сердце, несмотря на любые запреты. Ведь Стус был всегда свободным, даже во время своего заключения в советской камере, — написал Епифаний.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.