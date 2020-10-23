Вечером 23 октября на 8-м причале в Николаеве работники культуры вышли на мирную акцию в поддержку сферы в условиях карантина.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Артисты вышли на митинг перед дебатами кандидатов в мэры Николаева в эфире программы «Битва за город». Цель акции — обратить внимание политиков на проблемы культуры, которая пострадала из-за карантинных ограничений.

Митингующие требуют от них озвучить планы поддержки культуры в условиях кризиса вследствие ограничений.

— Культура больше всех страдает от карантина и фактически никто из николаевских политиков не предлагает реальных шагов, как жить культуре в новой реальности. Всё только запрещают, не давая альтернативы — как работать, как выживать живым людям из этой сферы? Есть решения, которые принимаются на всеукраинском уровне, а есть решения, которые принимаются на местном уровне. И почему-то некоторые города находят способы поддержки для нашей сферы. А в нашем городе мы, проанализировав все, не услышали ни одного предложения, — отметил соорганизатор акции руководитель джаз-оркестра «Performance Big Band» Владимир Алексеев.

Он добавил, что работники культуры обычно перед Новым годом зарабатывают себе на жизнь на 2-3 месяца вперед. Однако, из-за запрета проводить любые массовые мероприятия, вся индустрия остановилась.

Ранее украинская певица Оля Полякова обращалась к коллегам по сцене с призывом выйти на митинг и разобраться в системе выхода шоу-бизнеса с карантина.

Напомним, что летом предприниматели Коблево перекрывали трассу М-14 в направлении Одессы с требованием отменить карантинные ограничения после 23:00.