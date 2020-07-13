Сегодня, 13 июля, предприниматели Коблево перекрыли трассу М-14 в направлении Одессы с требованием отменить карантинные ограничения после 23:00.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Акция началась в 15:00 возле автостанции Коблево. Митингующие беспрерывно ходят по дороге, препятствуя движению транспорта. Однако по просьбе полиции каждые 30 минут они пропускают часть машин, застрявших в пробке. К митингу также присоединись и водители «рикш».

На место приехал глава Березанской РГА Денис Мезенко, от которого митингующие потребовали пригласить губернатора Александра Стадника. Однако, Денис Мезенко заверил, что губернатор не сможет приехать, поскольку у него совещание «с руководством».

– Вчера в Херсон приехал губернатор. Мы хотим, чтобы и на нас обратили внимание, чтобы приехала власть в лице губернатора. Чтобы он представлял наши интересы, чтобы нас услышали в Киеве - отметили митингующие. – Обратитесь к нему письменно, - сказал Денис Мезенко. – Это долго, у нас нет времени ждать. У нас есть глобальная проблема. Тысячи отдыхающих приехала на курорт в нашу область. Но инфраструктура для них закрыта. Турист приезжает днем получить ультрафиолет, вечером посидеть в кафе и ресторане. 23:00 – выгоняют! - заявили предприниматели.

В частности, предприниматели требуют внести изменения в постановление Кабмина №588 от 8 июля 2020 года и разрешить работу заведениям после 23:00.

— Сделать корректировку в постановление Кабинета Министров Украины по поводу ограничения работы ресторанов после 23:00. Просьба сделать корректировку и смягчение в наших областях, где прирост заболевших по формуле, утвержденной главным санврачем Украины, мал. Просьба разрешить работу ресторанам после 23:00 при соблюдении определенных условий, - сказал предприниматель.

Участники митинга возмущены действиями правительства, ограничившего их работу, напомнив о заявлениях замминистра здравоохранения Виктора Ляшко о том, что морская соль вместе с ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудитель коронавируса.

– Людям некуда выплеснуть свою энергию. Правительство говорило, что ультрафиолет убивает вирус. Люди поехали на курорт, сотрудники на работу, а потом правительство стало говорить, что ультрафиолет спасает только днем, а после 23:00 ничего не спасает. Мы в недоумении, - возмущаются участники митинга.

На месте акции работают сотрудники полиции.

Напомним, что основным требованием акции является введение смягчений против ограничений работы заведений после 23:00. Помимо этого, участники требуют личного приезда президента или премьер-министра.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.