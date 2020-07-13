Сегодня, 13 июля, состоится акция протеста представителей бизнеса курортного поселка Коблево, требующих отменить ограничения работы развлекательных заведений после 23:00.

Об этом НикВести сообщили организаторы акции протеста.

Основным требованием акции является введение смягчений против ограничений работы заведений после 23:00. Помимо этого, участники требуют личного приезда президента или премьер-министра.

– На несколько часов перекрываем трассу М-14 на пешеходном переходе. Желающие могут подготовить плакаты с посланием и тезисами! Приглашаются как работники всего берега, так и жители села Коблево. Это наше общее дело! Несмотря на то, что сезон и так прогорел!, - говорится в письме предпринимателей.

Бизнесмены заявили, что вводить ограничение работы ночных заведений – нелогично, поскольку днем тысячи туристов контактируют друг с другом, не соблюдая социальной дистанции и не используя средств защиты.

– Нас оставили без работы. Днём тысячи людей вплотную на пляже лежат, как селёдки, – вируса нет, но после 23:00 правительство решило что нельзя посещать кафе рестораны, так как ходит коронавирус. Это необъяснимо, - возмутились участники митинга.

Митинг состоится в 15:00 на участке трассы М-14 («Одесса — Мелитополь — Новоазовск») возле автостанции Коблево.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Отметим, что глава Херсонской ОГА Юрий Гусев просил рестораторов не перекрывать движение по мосту, он предложил им встретиться и создать инициативную группу.