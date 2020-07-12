В Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Акция протеста на мосту началась в 17:00. Около сотни человек безостановочно ходят по пешеходному переходу на мосту. На месте находится полиция.

Митингующие требуют отменить введение ночного запрета на работу кафе, ресторанов, баров и дискотек.

Как сообщает Херсонская мастерская новостей, с простестующими общался замгубернатор Херсонщины Дмитрий Бутрий.

«Но, видимо, они ни о чем не договорились. Дорогу перекрыли. Люди ходят по пешеходному переходу. Полиция рядом», - пишет издание.

Отметим, что на данный момент на подъездах к мосту в сторону Херсона образовалась пробка протяженностью более 4 километров.

Ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев попросил рестораторов не перекрывать движение по мосту, он предложил им встретиться и создать инициативную группу.

Как известно, Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.