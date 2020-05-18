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Морская соль вместе с ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудитель коронавируса. Таким образом, в Украине можно будет открыть пляжный сезон.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
— В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук, и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с солнечным УФ-излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира, — сказал Виктор Ляшко.
По его данным, в пресной воде возбудитель коронавируса имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой заразиться сложно. Заражение может произойти только при близком контакте. Таким образом, Минздрав позволит открыть и речной пляжный сезон.
Напомним, Виктор Ляшко сообщил, что пляжный сезон в Украине состоится.
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Морская соль вместе с ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудитель коронавируса. Таким образом, в Украине можно будет открыть пляжный сезон.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
— В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук, и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с солнечным УФ-излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира, — сказал Виктор Ляшко.
По его данным, в пресной воде возбудитель коронавируса имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой заразиться сложно. Заражение может произойти только при близком контакте. Таким образом, Минздрав позволит открыть и речной пляжный сезон.
Напомним, Виктор Ляшко сообщил, что пляжный сезон в Украине состоится.