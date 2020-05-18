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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что пляжный сезон в Украине состоится.
Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.
— В этом сезоне мы сможем купаться, мы провели некоторые консультации со специалистами Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, как и в других странах мира, - сказал Виктор Ляшко.
По словам Виктора Ляшко доказано, что пресной водой инфицироваться сложно, заражение в пресной воде может произойти только при близком контакте.
— Минздрав даст рекомендации касательно посещения пляжей. Не нужно ходить на пляжи людям из группы риска, и людям старше 60 лет, также людям с хроническими заболеваниями, на пляже нужно будет придерживаться социальной дистанции, - сказал Виктор Ляшко.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что пляжный сезон в Украине состоится.
Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.
— В этом сезоне мы сможем купаться, мы провели некоторые консультации со специалистами Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, как и в других странах мира, - сказал Виктор Ляшко.
По словам Виктора Ляшко доказано, что пресной водой инфицироваться сложно, заражение в пресной воде может произойти только при близком контакте.
— Минздрав даст рекомендации касательно посещения пляжей. Не нужно ходить на пляжи людям из группы риска, и людям старше 60 лет, также людям с хроническими заболеваниями, на пляже нужно будет придерживаться социальной дистанции, - сказал Виктор Ляшко.