Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что пляжный сезон в Украине состоится.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.

— В этом сезоне мы сможем купаться, мы провели некоторые консультации со специалистами Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, как и в других странах мира, - сказал Виктор Ляшко.

По словам Виктора Ляшко доказано, что пресной водой инфицироваться сложно, заражение в пресной воде может произойти только при близком контакте.

— Минздрав даст рекомендации касательно посещения пляжей. Не нужно ходить на пляжи людям из группы риска, и людям старше 60 лет, также людям с хроническими заболеваниями, на пляже нужно будет придерживаться социальной дистанции, - сказал Виктор Ляшко.



