Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что восстановление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии, однако туристический сезон в этом году все же состоится.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал РБК-Украина.

— Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно согласно их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом произойдет. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мероприятий, - заявил он.

Кроме того, глава МИД добавил, что сейчас сами страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию с одной стороны, а с другой - не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

Ранее в пресс-службе МИД сообщили ,что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.