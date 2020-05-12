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Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова, передает hromadske.
Накануне стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, «Международные авиалинии Украины» открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa рейсы в июне.
Однако этот факт не означает, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, поскольку все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины, пояснили в Мининфраструктуры.
– Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа. Что касается действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая — такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации, — сказала Оксана Герасимова.
В Мининфраструктуры отметили, что пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.
Также там напомнили, что сейчас ЕС сообщил, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины считают, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.
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Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова, передает hromadske.
Накануне стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, «Международные авиалинии Украины» открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa рейсы в июне.
Однако этот факт не означает, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, поскольку все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины, пояснили в Мининфраструктуры.
– Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа. Что касается действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая — такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации, — сказала Оксана Герасимова.
В Мининфраструктуры отметили, что пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.
Также там напомнили, что сейчас ЕС сообщил, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины считают, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.