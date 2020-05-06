Министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.

Об глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Завтраке с 1+1.

— Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет, — Дмитрий Кулеба.

Пока украинское небо принимает только чартерные рейсы, которые продолжают возвращать украинских граждан домой.

Напомним, в Нидерландах сняли запрет на авиасообщение с тремя странами — Италией, Испанией и Австрией.