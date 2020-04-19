В Нидерландах сняли запрет на авиасообщение с тремя странами — Италией, Испанией и Австрией.

Об этом сообщает Консульское подразделение Посольства Украины в Королевстве Нидерланды в Facebook.

«С 17 апреля текущего года Нидерланды снимают запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией», — говорится в сообщении.

В комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук также отметил, что пассажиры (включая транзитных пассажиров), которые направляются в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, теперь могут въехать в Нидерланды только при наличии формы о состоянии здоровья.

«Пассажиры, которые следуют в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, при прибытии в Нидерланды, они должны иметь специальную форму о состоянии здоровья и самоизоляцию», — сказал Юрий Карпук.

Специальные формы можно получить перед регистрацией на рейс.

Напомним, с 27 марта в Украине полностью прекращено авиасообщение.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших европейских авиакомпаний Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.