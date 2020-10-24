Лента «1944. Депортация» о судьбе крымских татар получила главную премию на международном кинофестивале в Турции в секции международных документальных фильмов.

Об этом в Facebook сообщила первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

— Горжусь людьми, которые «оживили» историю моего народа в воспоминаниях прекрасных и сильных людей, переживших депортацию... Фильм «1944. Депортация» получил главную премию на международном фестивале кино в Турции — Antakya 8th International Film Festival - в секции международных документальных фильмов, — написала Эмине Джапарова, пожелав всем создателям ленты новых побед и свершений.

ервая замглавы МИД напомнила, что премьера фильма «1944. Депортация» состоялась в Киеве 18 мая 2019 года. Он был создан Fresh Production Group по заказу МИП.

— Героями фильма стали те, кто показал величайшую трагедию моего народа - депортацию, унесшую жизни половины крымских татар, которые жили в Крыму и которых зверски вывезли в Среднюю Азию в нечеловеческих условиях, — отметила Эмине Джапарова.

Напомним, украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone.