Британское издательство Bloomsbury, занимающееся выпуском серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг, заявило о колоссальном увеличении продаж на фоне пандемии COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Компании пришлось уволить сотрудников, поскольку кризис вынудил издательскую отрасль закрыться. Но в ее судьбе произошли заметные изменения, и именно из-за пандемии коронавируса.

— Это полная неожиданность, ведь у нас было столь же мрачное начало пандемии, как и у всех остальных в марте, когда 100% наших клиентов по всему миру ушли на карантин, — сказал Найджел Ньютон, исполнительный директор издательской группы.

По его словам, Bloomsbury обнаружило, что на раннем этапе люди проявляли незначительный интерес к книгам и смотрели телевизор. Но затем чтение вновь взяло верх, и люди решили спрятаться от окружающего мира в книгах. С тех пор продажи стремительно растут.

Прибыль выросла на 60% до 4 млн фунтов стерлингов за шесть месяцев (с начала года до конца августа), что является самым высоким показателем в первом полугодии с 2008 года. Это привело к росту акций Bloomsbury на 15% до 242 пенсов.

Ключевой движущей силой стало подразделение потребительских товаров и услуг, которое, в том числе, занимается реализацией серии книг о Гарри Поттере.

Прибыль подразделения увеличилась более чем в четыре раза – до 2,7 млн фунтов стерлингов, а продажи выросли на 17%. Издательство сообщает, что с середины июля до конца сентября продажи книг о Гарри Поттере выросли на 8%.

Общие продажи онлайн-книг и доходы от электронных книг от читателей, использующих такие устройства, как Kindle, были значительно выше, но цифры остаются в секрете.

После закрытия школ и университетов, подразделение ресурсов цифрового обучения Bloomsbury сообщило о росте доходов на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество клиентов возросло почти втрое.