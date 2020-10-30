Группа «Бумбокс» выпустила клип на песню «Ангела» из двойного альбома «Таємний код: Рубікон». Песня «Ангела» была записана при участии Саши Кольцовой из группы «Крихітка».

Лидер группы Андрей Хлывнюк называет ее «хип-хоп песней с теплым аналоговым звуком, записанным накануне большого потрясения в его жизни», пишет Новое время.

Режиссером нового видео «Бумбокса» стал Стас Гуренко (режиссер клипов «Безодня» и «Твiй номер/Плющ»). Идея создать видеоклип, используя символизм классического голландского натюрморта, принадлежит Хлывнюку. Он предложил создать в кадре микс из предметов разных эпох, спрятав в декорациях трехсотлетней давности суровую украинскую реальность образца 2020 года.

— Я предложил метафоричность. Не выдумывать, а вспомнить голландский ренессанс и показать теми же красками, теми же средствами реальность, которую тогда они показывали и которая есть сейчас. Каждая вещь на натюрморте тогда имела символическое значение, а если они вместе, эти вещи, то это вопиющий символизм. За период от написания песни до выхода клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там... Некоторые очень прямолинейны, над некоторыми придется «постопкадрить» тем, кому это интересно, и подумать, почему это, откуда это, к каким событиям приурочено? — рассказывает Андрей Хлывнюк о клипе «Ангела».

По словам режиссера, подготовка к съемкам видео была очень длительной, ведь каждую композицию продумывали до мельчайших деталей.

— Если придерживаться принципа «дьявол кроется в деталях», то мы сняли абсолютно дьявольское видео. Клип «Ангела» не удастся посмотреть один раз. Чтобы просто увидеть все детали и «считать» месседжи, заложенные в видео, его придется пересматривать и часто ставить на паузу. Каждый предмет, а их в клипе много, имеет свое значение, с некоторыми связаны реальные истории из жизни нашей страны, — добавляет Стас Гуренко.

Клип «Ангела» — это жизнь главного героя за пять минут и попытка за эти же пять минут показать, что разъедает нашу страну в течение 30 лет с момента обретения Украиной независимости: натюрморты меняют сцены с Андреем, тело которого покрывается татуировками на уголовную, любовную, военную и религиозную тематику, шрамами и ожогами. А в натюрмортах, которые вблизи оказываются не безобидными картинами, можно разглядеть папку с делом музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого, несмотря на отсутствие необходимых доказательств, удерживают по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета, кокаиновые дорожки рядом со значками депутата, сожженный паспорт гражданина Украины, окровавленные противогазы и пули, карту Украины с вонзенным в районе Донбасса ножом и многое другое.