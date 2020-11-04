Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передает новые экземпляры книги «Дело Василия Стуса» ряду национальных и областных библиотек.
Об этом заявил Александр Ткаченко на совей странице в Facebook.
— Получил допечатанный тираж книги о «Дело Василия Стуса» и сразу отправляю экземпляры в библиотеки — национальные и областные. Как и обещал. МКИП рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде, — написал министр.
Детали: В частности, новые экземпляры книги, которые напечатали до вступления в силу решения суда об изъятии упоминаний о Викторе Медведчуке, от Минкультуры получат такие учреждения:
Напомним, 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, также суд запретил распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передает новые экземпляры книги «Дело Василия Стуса» ряду национальных и областных библиотек.
Об этом заявил Александр Ткаченко на совей странице в Facebook.
— Получил допечатанный тираж книги о «Дело Василия Стуса» и сразу отправляю экземпляры в библиотеки — национальные и областные. Как и обещал. МКИП рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде, — написал министр.
Детали: В частности, новые экземпляры книги, которые напечатали до вступления в силу решения суда об изъятии упоминаний о Викторе Медведчуке, от Минкультуры получат такие учреждения:
Напомним, 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, также суд запретил распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.