Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передает новые экземпляры книги «Дело Василия Стуса» ряду национальных и областных библиотек.

Об этом заявил Александр Ткаченко на совей странице в Facebook.

— Получил допечатанный тираж книги о «Дело Василия Стуса» и сразу отправляю экземпляры в библиотеки — национальные и областные. Как и обещал. МКИП рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде, — написал министр.

Детали: В частности, новые экземпляры книги, которые напечатали до вступления в силу решения суда об изъятии упоминаний о Викторе Медведчуке, от Минкультуры получат такие учреждения:

Донецкая областная библиотека для детей

Областная универсальная научная библиотека имени Чижевського

Луганская областная универсальная научная библиотека

Николаевская областная универсальная научная библиотека

Полтавская областная универсальная научная библиотека имени Котляревского

Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Гончара

Черниговская областная универсальная научная библиотека имени Короленко

Публичная библиотека имени Леси Украинки, городе Киев

Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого

Одесская национальная научная библиотека

Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко

Национальная историческая библиотека Украины

Государственная библиотека Украины для юношества.

Напомним, 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, также суд запретил распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.