Сатирический журнал Charlie Hebdo отреагировал на серию нападений во Франции карикатурой, посвященной терактам, — редакция поделилась иллюстрацией в Twitter.
На обложке нового номера изображены танцовщицы кабаре с обнаженной грудью, которые высоко задирают юбку и держат собственную голову в руках, пишет Bird in Flight
На лицах девушек широкая улыбка. Иллюстрацию сопровождает подпись: «Франция всегда останется Францией».
Disponible aujourd'hui :— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 4, 2020
➡ Florilège de la prose du fan-club d'Erdogan
➡ Saturday Night Covid : le monde de la nuit se reconvertit
➡ Ali Riza Polat, la verve et la maladie
Rendez-vous aussi sur https://t.co/5SPrx5Rgmh ! pic.twitter.com/2xCS8HWuow
Так издание в очередной раз отстояло право на свободу слова и возможность поднимать самые болезненные социальные темы.
16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя за то, что он показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Чтобы почтить память преподавателя, в течение четырех часов на стены государственных зданий проецировали скандальные иллюстрации журнала.
Теракт в Ницце и ряд других вооруженных нападений последовали за резкими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона об «исламском сепаратизме» эмигрантов и кризисе исламской веры. Его выступление возмутило представителей многих стран, в том числе президента Турции Реджепа Эрдогана, которого Charlie Hebdo также поместил на обложку в карикатурном образе. За это политик подал иск против издания в прокуратуру Анкары.
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Сатирический журнал Charlie Hebdo отреагировал на серию нападений во Франции карикатурой, посвященной терактам, — редакция поделилась иллюстрацией в Twitter.
На обложке нового номера изображены танцовщицы кабаре с обнаженной грудью, которые высоко задирают юбку и держат собственную голову в руках, пишет Bird in Flight
На лицах девушек широкая улыбка. Иллюстрацию сопровождает подпись: «Франция всегда останется Францией».
Disponible aujourd'hui :— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 4, 2020
➡ Florilège de la prose du fan-club d'Erdogan
➡ Saturday Night Covid : le monde de la nuit se reconvertit
➡ Ali Riza Polat, la verve et la maladie
Rendez-vous aussi sur https://t.co/5SPrx5Rgmh ! pic.twitter.com/2xCS8HWuow
Так издание в очередной раз отстояло право на свободу слова и возможность поднимать самые болезненные социальные темы.
16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя за то, что он показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Чтобы почтить память преподавателя, в течение четырех часов на стены государственных зданий проецировали скандальные иллюстрации журнала.
Теракт в Ницце и ряд других вооруженных нападений последовали за резкими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона об «исламском сепаратизме» эмигрантов и кризисе исламской веры. Его выступление возмутило представителей многих стран, в том числе президента Турции Реджепа Эрдогана, которого Charlie Hebdo также поместил на обложку в карикатурном образе. За это политик подал иск против издания в прокуратуру Анкары.