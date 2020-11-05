Субантарктические пингвины — не один вид, а четыре. К такому выводу пришла команда орнитологов, сравнив генетические и морфологические особенности нескольких популяций с разных островов Субантарктики и из Антарктиды. При этом два новых вида благополучны, а еще два сокращают численность из-за климатических изменений и других экологических проблем. Впрочем, пока неясно, станет ли такая точка зрения общепринятой.

Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Ecology and Evolution, пишет N+1.

Субантарктические пингвины (Pygoscelis papua) гнездятся на островах Субантарктики и Антарктическом полуострове. В отличие от некоторых родственных видов, они, кажется, пока выигрывают от антропогенных изменений климата: согласно недавней оценке, их численность за последние сорок лет выросла в шесть раз. Исследователи полагают, что успех данного вида во многом связан с широким спектром кормов, которые он потребляет.

Тем не менее, некоторые группировки субантарктических пингвинов постепенно становятся более редкими. Может показаться, что на фоне общего роста популяции эта тенденция не заслуживает внимания, но у специалистов иное мнение. Дело в том, что представители вида из разных регионов заметно отличаются друг от друга с точки зрения морфологии и генетики. Некоторые орнитологи даже полагают, что субантарктические пингвины представляют собой не единый вид, а несколько близких. Если эта идея верна, то часть таких криптических видов может процветать, а часть — находиться под угрозой исчезновения и требовать охраны.

Разобраться в таксономии субантарктических пингвинов решила команда специалистов во главе с Джошуа Тайлером (Joshua Tyler) из Батского университета. Для этого ученые проанализировали данные о ДНК 69 особей, которые представляют популяции с островов Кергелен, Фолклендских островов, Южной Георгии, Южных Шетландских островов и из Западной Антарктиды. Эти птицы относятся к двум признанным сегодня подвидам: северному P. p. papuaи южному P. p. ellsworthi. Помимо этого, авторы провели измерения 39 тушек субантарктических пингвинов из музеев Великобритании и США.

Исследование показало, что всех субантарктических пингвинов можно разделить на четыре изолированные генетические линии. В первую попали птицы с островов Кергелен, во вторую — с Фолклендских островов, в третью — с Южной Георгии, а в четвертую — с Южных Шетландских островов и из Западной Антарктиды. С точки зрения морфологии четыре группы также отличаются. Например, представители второй группы оказались самыми крупными, а четвертой — самыми мелкими. Птицы с Кергелена и с Южной Георгии занимают промежуточное положение с точки зрения размеров, а друг от друга отличаются деталями строения конечностей. Кроме того, субантарктические пингвины из разных линий выбирают разные места для гнездования и питаются более (на севере) или менее (на юге) разнообразной пищей.

По мнению авторов, четыре линии субантарктических пингвинов отличаются друг от друга настолько сильно, что им следует придать статус отдельных видов. Они предлагают для них следующие названия: P. ellsworthi (для популяций из Антарктиды и с Южных Шетландских островов; сюда же относятся не включенные в анализ популяции с Южных Оркнейских островов); P. taeniata (для популяций с островов Кергелен и, возможно, островов Крозе, Маккуори и Марион); P. poncetii ( для популяции с Южной Георгии); и P. papua (для фолклендской популяции).

Исследователи полагают, что четыре новых вида по-разному реагируют на климатические изменения и деятельность человека. Если численность P. papua и P. ellsworthi стабильна или растет, то популяция P. taeniata, напротив, снижается примерно на два процента в год. Судьба P. poncetii точно неизвестна: вероятно, этот вид также сокращает численность. По мнению авторов, природоохранный статус двух последних форм нуждается в скорейшем пересмотре.

Пока сложно сказать, станет ли разделение субантарктических пингвинов на четыре вида общепринятым. Например, несколько лет назад аналогичным образом предлагалось разделить жирафов на четыре вида, что позволило бы более эффективно их охранять. Однако эта идея, похоже, не нашла широкой поддержки: в большинстве источников все еще фигурирует один вид жирафов.

Согласно недавнему исследованию, общий предок всех современных пингвинов жил в прохладных водах Австралии или Новой Зеландии около 21,9 миллиона лет назад. Со своей родины пингвины постепенно расселялись по Южному полушарию, чему способствовало открытие пролива Дрейка и усиление Антарктического циркумполярного течения.