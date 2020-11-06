Как сообщает Gizmodo, такое приключение только одному человеку обойдется в 125 тысяч долларов (примерно 3,5 миллиона гривен).

OceanGate Expeditions — это научная компания, специалисты которой планируют погрузиться на океанское дно, чтобы узнать, какие подводные существа сейчас там живут. Желающих они будут с собой: в каждой экскурсии для них предусмотрено по пять мест.

Команда планирует совершать погружения каждую неделю. Гостей будут опускать на глубину примерно четыре тысячи метров, где те смогут рассмотреть «Титаник», а также порулить судном или лазерным сканером. Управлять процессом будут 50-60 ученых.

Каждая экскурсия продлится от шести до восьми часов, но перед этим гостям придется добраться до самого места аварии — им предложат восьмичасовом плавание, отправной точкой которого станет остров Ньюфаундленд.

Как пишет Gizmodo, пока это самый дорогой тур в мире: например, поход на Эверест с опытным инструктором стоит 45 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона гривен).

Пассажирский лайнер «Титаник» был крупнейшим судном класса «Олимпик», он затонул в 1912 году из-за столкновения с айсбергом в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса — из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2200 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.

Напомним, обломки легендарного затонувшего корабля «Титаник» получат международную защиту в соответствии с соглашением между США и Великобританией.