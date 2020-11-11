Об этом он сообщил LB.ua.

Васянович заявил, что это «не политическое решение», а скорее «цеховая солидарность и этика». Говорит, что не может принять госнаграду, которой его отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

— Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы, — отметил режиссер.

По его словам, эти «дела» в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене.

— Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство», а другой — открывает уголовные производства и занимается преследованием, — добавил он.

Напомним, музыкант, шоумен и екслидер группы «Тартак» Александр Положинский отказался от ордена, которым его наградил ко Дню независимости президент Владимир Зеленский, и упрекнул его за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.