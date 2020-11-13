Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале для стримингового портала Netflix.
Об этом сообщает Deadline.
Вместе с Шварценеггером в сериале сыграет Моника Барбаро, которая известна по шоу Смертельное оружие. В данный момент детали сериала не сообщаются, но журналисты полагают, что речь пойдет о шпионском приключении отца и дочери.
Известно, что сценарий будет писать Ник Сантора, который работал над Кланом Сопрано, Побегом и сериалом о Джеке Ричере.
Арнольд Шварценеггер будет не только сниматься, но и продюсировать шпионский триллер.
Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале для стримингового портала Netflix.
Об этом сообщает Deadline.
Вместе с Шварценеггером в сериале сыграет Моника Барбаро, которая известна по шоу Смертельное оружие. В данный момент детали сериала не сообщаются, но журналисты полагают, что речь пойдет о шпионском приключении отца и дочери.
Известно, что сценарий будет писать Ник Сантора, который работал над Кланом Сопрано, Побегом и сериалом о Джеке Ричере.
Арнольд Шварценеггер будет не только сниматься, но и продюсировать шпионский триллер.