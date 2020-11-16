Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года. Исследование длилось полтора года.

В работе была использована уникальная технология пространственного 3D-моделирования, пишет Лига.Новости.

Для создания цифровой 3D модели они использовали комбинацию различных материалов – топографических съемок 1924, 1953, 1968 и 2008 годов, аэрофотосъемки 1939 и 1943 годов, спутниковых снимков и фотографий местности, сделанных в разные периоды на территории Бабьего Яра, начиная с 1930 года.

Архитекторы сопоставляли пространственные элементы с карт и аэрофотосъемки с реальными объектами – деревьями, электрическими столбами, домами, склонами оврага, которые были зафиксированы на фото. Также принималось во внимание положение солнца на небосклоне.

По заключению исследователей, первым местом массовых расстрелов был противотанковый ров, который находился на пересечении современных улиц Елены Телиги и Дорогожицкой. Именно здесь 27-28 сентября 1941 года состоялись расстрелы узников «еврейского отделения» транзитного лагеря военнопленных, расположенного на Керосинной улице (ныне – ул. Шолуденко). А вот основным местом расстрела 33771 еврея 29-30 сентября 1941 года стал большой западный отрог Бабьего Яра, а также, вероятно, расстрелы происходили и на дне основного русла Бабьего Яра, недалеко от стыка с западным отрогом.

— Бывшие узники Сырецкого концлагеря утверждали, что в 1943 году сжигали трупы в той части Бабьего Яра, которая напротив главных ворот концлагеря. Если правильно установить его расположение, то можно установить участок Яра, где расстреливали евреев в последние дни сентября 1941 года. Максимально точно определить местонахождение Сырецкого концлагеря помогает немецкая аэрофотосъемка Киева от 26 сентября 1943 года. Сейчас это место расположено севернее современной ул. Щусева, – отметил Александр Круглов.

Ранее сообщалось, что в Киеве оцифровали более 140 тысяч материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов.