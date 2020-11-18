Украинского и российского театрального режиссера, народного артиста Украины Романа Виктюка, который скончался 17 ноября, вероятно, похоронят во Львове.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на российские СМИ и слова пресс-атташе театра режиссера.

По ее словам, вопрос об организации процесса в данное время решается. Пока неизвестно, удастся ли решить вопрос с пересечением границы.

— Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом со своими родителями, — рассказала она.

В Москве, как сказала пресс-атташе театра, планируют провести церемонию прощания с Романом Виктюком.

27 октября стало известно, что Виктюка госпитализировали с коронавирусом.

Режиссер является народным артистом Украины и России, членом Института драматического театра в Италии, лауреатом театральной премии Maratea Центра европейской драматургии, премии «Киевская пектораль», премии союза театральных деятелей Украины «Триумф», международной премии Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.

В 2014 году Виктюк поддержал Украину.