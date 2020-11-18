Украинского и российского театрального режиссера, народного артиста Украины Романа Виктюка, который скончался 17 ноября, вероятно, похоронят во Львове.
Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на российские СМИ и слова пресс-атташе театра режиссера.
По ее словам, вопрос об организации процесса в данное время решается. Пока неизвестно, удастся ли решить вопрос с пересечением границы.
— Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом со своими родителями, — рассказала она.
В Москве, как сказала пресс-атташе театра, планируют провести церемонию прощания с Романом Виктюком.
27 октября стало известно, что Виктюка госпитализировали с коронавирусом.
Режиссер является народным артистом Украины и России, членом Института драматического театра в Италии, лауреатом театральной премии Maratea Центра европейской драматургии, премии «Киевская пектораль», премии союза театральных деятелей Украины «Триумф», международной премии Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.
В 2014 году Виктюк поддержал Украину.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Украинского и российского театрального режиссера, народного артиста Украины Романа Виктюка, который скончался 17 ноября, вероятно, похоронят во Львове.
Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на российские СМИ и слова пресс-атташе театра режиссера.
По ее словам, вопрос об организации процесса в данное время решается. Пока неизвестно, удастся ли решить вопрос с пересечением границы.
— Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом со своими родителями, — рассказала она.
В Москве, как сказала пресс-атташе театра, планируют провести церемонию прощания с Романом Виктюком.
27 октября стало известно, что Виктюка госпитализировали с коронавирусом.
Режиссер является народным артистом Украины и России, членом Института драматического театра в Италии, лауреатом театральной премии Maratea Центра европейской драматургии, премии «Киевская пектораль», премии союза театральных деятелей Украины «Триумф», международной премии Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.
В 2014 году Виктюк поддержал Украину.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов