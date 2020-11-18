Историки и эксперты по искусственному интеллекту создадут библиотеку запахов старой Европы (16-20 века). На проект выделили 2,8 миллиона евро.
Об этом сообщает The Guardian.
Проект продлится три года, первый этап начнется уже в январе. Тогда ученые должны разработать нейросеть, которая будет искать в исторических текстах на семи языках описание запахов, а также предметы, которые могут означать определенные ароматы.
Полученную информацию используют для разработки интернет-библиотеки европейских запахов, включая описания ароматов и приведение эмоций, с которыми связывают аромат, и места, где его можно было почувствовать.
По словам исследователей, запах имел важное значение для европейцев. Так, в старых книгах можно найти описание ладана, табака или роз. Также множество запахов описано в книгах для врачей: в частности о розмарине, который использовали для защиты от чумы, и солях, которые, как считали, помогают от потери сознания.
Ключевой частью проекта станет освещение того, как менялось восприятие различных запахов. Например, табака, который завезли в Европу в 16 веке. Тогда это был экзотический запах, но впоследствии к нему привыкли и он стал частью запаха европейского города. Но с 18 века появляются упоминания о том, что люди жалуются на запах табака в театрах.
Результаты поиска запахов ученые хотят предоставить химикам и парфюмерам, чтобы они помогли воссоздать запахи прошлого. После этого ароматы можно будет использовать в музеях для воссоздания атмосферы прошлого.
Сейчас Музей Йорвик-Викинг в Йорке (Великобритания) уже использует воспроизведение запахов, а именно вони 10 века. В музее убеждены, что посетители должны чувствовать не только приятные запахи, но и невыносимые, потому что это все равно заставляет людей долго помнить о заведении.
Напомним, в Греции открыли подводный музей древнего кораблекрушения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Историки и эксперты по искусственному интеллекту создадут библиотеку запахов старой Европы (16-20 века). На проект выделили 2,8 миллиона евро.
Об этом сообщает The Guardian.
Проект продлится три года, первый этап начнется уже в январе. Тогда ученые должны разработать нейросеть, которая будет искать в исторических текстах на семи языках описание запахов, а также предметы, которые могут означать определенные ароматы.
Полученную информацию используют для разработки интернет-библиотеки европейских запахов, включая описания ароматов и приведение эмоций, с которыми связывают аромат, и места, где его можно было почувствовать.
По словам исследователей, запах имел важное значение для европейцев. Так, в старых книгах можно найти описание ладана, табака или роз. Также множество запахов описано в книгах для врачей: в частности о розмарине, который использовали для защиты от чумы, и солях, которые, как считали, помогают от потери сознания.
Ключевой частью проекта станет освещение того, как менялось восприятие различных запахов. Например, табака, который завезли в Европу в 16 веке. Тогда это был экзотический запах, но впоследствии к нему привыкли и он стал частью запаха европейского города. Но с 18 века появляются упоминания о том, что люди жалуются на запах табака в театрах.
Результаты поиска запахов ученые хотят предоставить химикам и парфюмерам, чтобы они помогли воссоздать запахи прошлого. После этого ароматы можно будет использовать в музеях для воссоздания атмосферы прошлого.
Сейчас Музей Йорвик-Викинг в Йорке (Великобритания) уже использует воспроизведение запахов, а именно вони 10 века. В музее убеждены, что посетители должны чувствовать не только приятные запахи, но и невыносимые, потому что это все равно заставляет людей долго помнить о заведении.
Напомним, в Греции открыли подводный музей древнего кораблекрушения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов