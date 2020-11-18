Об этом сообщает The Guardian.

Проект продлится три года, первый этап начнется уже в январе. Тогда ученые должны разработать нейросеть, которая будет искать в исторических текстах на семи языках описание запахов, а также предметы, которые могут означать определенные ароматы.

Полученную информацию используют для разработки интернет-библиотеки европейских запахов, включая описания ароматов и приведение эмоций, с которыми связывают аромат, и места, где его можно было почувствовать.

По словам исследователей, запах имел важное значение для европейцев. Так, в старых книгах можно найти описание ладана, табака или роз. Также множество запахов описано в книгах для врачей: в частности о розмарине, который использовали для защиты от чумы, и солях, которые, как считали, помогают от потери сознания.

Ключевой частью проекта станет освещение того, как менялось восприятие различных запахов. Например, табака, который завезли в Европу в 16 веке. Тогда это был экзотический запах, но впоследствии к нему привыкли и он стал частью запаха европейского города. Но с 18 века появляются упоминания о том, что люди жалуются на запах табака в театрах.