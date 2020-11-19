Участники «Евровидения-2021» заранее запишут свои песни вживую. Это обязательное условие из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе песенного конкурса.
Организаторы решили ввести это правило, поскольку существует риск, что некоторые участники не смогут приехать в Роттердам или же по прибытии их поместят на карантин.
Перед конкурсом каждая телерадиовещательная компания должна создать запись живого исполнения номера от своей страны и отправить его представителям «Евровидения». Важно направить эту запись до начала конкурса.
«Евровидение-2021» пройдет в реальном времени. Выступление определенной страны будут транслировать без внесения изменений вокала или номера после записи.
Запись должна быть уникальной. Ее запрещено публиковать до конкурса.
В 2021 году «Евровидение» будут принимать Нидерланды. В нем примет участие 41 страна.
Напомним, Организаторы «Евровидения» 2021 года решили оставить в силе результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной к конкурсу 2020 года, который не состоялся из-за коронавируса.
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Участники «Евровидения-2021» заранее запишут свои песни вживую. Это обязательное условие из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе песенного конкурса.
Организаторы решили ввести это правило, поскольку существует риск, что некоторые участники не смогут приехать в Роттердам или же по прибытии их поместят на карантин.
Перед конкурсом каждая телерадиовещательная компания должна создать запись живого исполнения номера от своей страны и отправить его представителям «Евровидения». Важно направить эту запись до начала конкурса.
«Евровидение-2021» пройдет в реальном времени. Выступление определенной страны будут транслировать без внесения изменений вокала или номера после записи.
Запись должна быть уникальной. Ее запрещено публиковать до конкурса.
В 2021 году «Евровидение» будут принимать Нидерланды. В нем примет участие 41 страна.
Напомним, Организаторы «Евровидения» 2021 года решили оставить в силе результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной к конкурсу 2020 года, который не состоялся из-за коронавируса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов