Единственного в мире белого жирафа снабдили GPS-трекером, чтобы защитить животное от браконьеров. Устройство закрепили на одном из рогов (оссиконов) уникального жирафа-самца, обитающего в округе Гарисса на северо-востоке Кении.

До последнего времени сотрудники заповедника Ишакбини Хирола (Ishaqbini Hirola) были очень обеспокоены судьбой редчайшего животного, передает журнал «Вокруг света».

В марте этого года браконьеры убили двух родственников жирафа – тоже белых: самку и семимесячного детеныша.

Зоозащитники и рейнджеры опасались, что единственного белого жирафа планеты может постигнуть та же участь.

При содействии Службы охраны дикой природы Кении (KWS) они оснастили животное устройством GPS, которое будет ежечасно обновлять данные о перемещениях жирафа.

Теперь рейнджерам будет легче уберечь животное от браконьеров, сообщили в заповеднике.

Белых жирафов впервые заметили в Кении в марте 2016 года – примерно через два месяца после обнаружения их в соседней Танзании.

Белый цвет этих животных обусловлен редкой мутацией, называемой лейцизмом. При нем клетки кожного покрова частично лишены пигментации. Об этом ранее сообщал портал «Вокруг Света. Украина».

Лейцизм отличается от альбинизма, при котором меланин не производится вообще. Животные с лейцизмом могут иметь в мягких тканях более темный пигмент.

У жирафов с лейцизмом сохраняются темные глаза. Тогда как у животных-альбиносов глаза розовые.

Помимо жирафов лейцизм свойственен птицам, львам, рыбам, павлинам, пингвинам, орлам, бегемотам, лосям и змеям.

Жирафы, обитающие в африканских странах, являются самыми высокими млекопитающими в мире. Браконьеры охотятся на них из-за шкур и мяса.

По данным Африканского фонда дикой природы (AWF), за 30 лет популяция жирафов на континенте сократилась на 40 процентов. Причина – разгул браконьерства и торговли дикими животными.

Жирафы внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид.